Російський обстріл Дніпропетровщини: є загиблі й поранені, серед них дитина

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Зокрема, під атакою був Павлоград, внаслідок чого є загиблі та поранені. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Про це повідомили пресслужба ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпропетровщини

Окупанти вбили трьох людей в Павлограді та поранили 19, в тому числі дворічна дівчинка. Наразі всі травмовані госпіталізовані до лікарні.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Павлограда 23 липня. Фото: ДСНС

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини. На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр та три громади. Крім того, пошкоджені АЗС, багатоквартирний та приватний будинки, а також автомобілі.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Фото: ДСНС

“У Синельниківському районі загорівся приватний житловий будинок. У Криворізькому районі внаслідок ворожої атаки пошкоджені житловий будинок та автомобіль. У Солонянській громаді через обстріли виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні ДСНС.

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Ліквідація російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, упродовж минулої доби російські загарбники масовано атакували Херсонську область, внаслідок чого є загиблий та поранені. Ворог бив дронами, артилерією та з авіації.

Крім того, Росія обстріляла Запорізьку область. Зафіксовано понад 900 ударів по 52 населених пунктах. Окупанти вбили двох людей та поранили сімох.