Чи безпечно користуватися смартфоном без оновлень системи

Оновлення системи на смартфоні, чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може продовжувати нормально працювати навіть після завершення офіційної підтримки виробника. Однак відсутність нових оновлень поступово змінює рівень його захищеності.

Про те, чи безпечно користуватися смартфоном, який більше не отримує оновлень, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому смартфону потрібні оновлення

Протягом періоду підтримки телефони отримують великі оновлення операційної системи, які додають нові функції та змінюють інтерфейс. Між ними виробники випускають менші патчі. Вони можуть виправляти помилки, покращувати продуктивність і закривати вразливості в системі безпеки.

Такі вразливості можуть використовувати зловмисники для встановлення шкідливого програмного забезпечення, викрадення особистої інформації та отримання контролю над окремими функціями пристрою.

Недоліки безпеки трапляються навіть у смартфонах з актуальною підтримкою, однак виробник зазвичай усуває їх у наступних оновленнях.

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Що відбувається після завершення підтримки

Телефон не стає небезпечним одразу після отримання останнього оновлення. Водночас кожна нова невиправлена вразливість поступово підвищує ризик злому.

Після завершення підтримки виробник більше не гарантує випуск патчів, які могли б захистити пристрій від нових способів атак.

Саме тому тривале використання такого смартфона, особливо для банківських операцій, роботи з документами та зберігання конфіденційної інформації, стає ризикованішим.

Що робити власникам старих iPhone

Після того як Apple остаточно припиняє випуск оновлень безпеки для певної моделі, найбезпечнішим рішенням стає перехід на новіший пристрій.

На iPhone неможливо встановити альтернативну версію iOS, яка продовжувала б регулярно отримувати патчі безпеки. Тому власники моделей без офіційної підтримки не мають повноцінного способу самостійно продовжити оновлення операційної системи.

Як продовжити використання старого Android-смартфона

Власники Android можуть встановити сторонню прошивку, якщо конкретна модель підтримується її розробниками та продовжує регулярно отримувати оновлення безпеки. Це можливо завдяки Android Open Source Project, відкритий код якого виробники та незалежні розробники використовують для створення власних версій системи.

Одним із варіантів є LineageOS. Ця відкрита система підтримує окремі смартфони Samsung, Google, Motorola та інших виробників, пропонуючи полегшений інтерфейс і актуальні виправлення безпеки.

Іншим варіантом є GrapheneOS, орієнтована на конфіденційність і захист даних. Вона підтримує лише певні смартфони Google Pixel. Сервіси Google у GrapheneOS не встановлені за замовчуванням, однак за потреби їх можна додати в ізольованому середовищі.

Перед встановленням сторонньої прошивки потрібно перевірити сумісність із конкретною моделлю, регулярність оновлень та інструкції розробників. Якщо надійної актуальної системи немає, старий смартфон краще замінити.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час WWDC 2026 Apple представила iOS 27, зосередившись насамперед на продуктивності. Компанія обіцяє швидший запуск застосунків, кращу роботу на старіших iPhone та оновлений інтерфейс Liquid Glass.

Також Новини.LIVE розповідали, що Samsung готує One UI 9 на базі Android 17 для великої кількості смартфонів Galaxy. До попереднього переліку вже увійшли флагманські, складані, середньобюджетні та доступні моделі, однак список сумісних пристроїв ще можуть переглянути.