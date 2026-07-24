Кабачкові млинці з яйцями: швидкий сніданок для всієї родини

Тісто з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо вдома є кабачок і кілька яєць, можна швидко приготувати ситний і смачний сніданок. Кабачкові млинці виходять тонкими, ніжними, ароматними та чудово поєднуються зі сметаною або улюбленим соусом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (приблизно 500 г);
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 1 склянка (приблизно 140 г);
- часник — 2 зубчики;
- кріп — кілька гілочок;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Натерти кабачок, додати яйця, подрібнений кріп, часник, сіль і перець.
- Додати борошно та перемішати до однорідного тіста, трохи густішого, ніж для звичайних млинців.
- На розігрітій сковороді, змащеній олією, викладати порції тіста тонким шаром.
- Обсмажувати млинці з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавати гарячими зі сметаною або домашнім соусом.
- Млинці виходять соковитими, ніжними та дуже ароматними.
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