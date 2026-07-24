Кабачкові млинці з яйцями: швидкий сніданок для всієї родини

Тісто з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо вдома є кабачок і кілька яєць, можна швидко приготувати ситний і смачний сніданок. Кабачкові млинці виходять тонкими, ніжними, ароматними та чудово поєднуються зі сметаною або улюбленим соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (приблизно 500 г);

яйця — 3 шт.;

борошно — 1 склянка (приблизно 140 г);

часник — 2 зубчики;

кріп — кілька гілочок;

сіль — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти кабачок, додати яйця, подрібнений кріп, часник, сіль і перець. Додати борошно та перемішати до однорідного тіста, трохи густішого, ніж для звичайних млинців. На розігрітій сковороді, змащеній олією, викладати порції тіста тонким шаром. Обсмажувати млинці з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або домашнім соусом. Млинці виходять соковитими, ніжними та дуже ароматними.

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