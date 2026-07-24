У Запоріжжі від атаки КАБів 23 липня 2026 року постраждали 25 людей

Руйнування після обстрілу Запоріжжя 23 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя
Увечері в четвер, 23 липня, росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Зазнали пошкоджень будівля медичного центру, автомобілі та п’ятиповерхівка. Кількість травмованих перевищила два десятки людей.
Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.
Наслідки удару по Запоріжжю 23 липня
Унаслідок атаки постраждали 25 людей. Шестеро потерпілих — діти, найменшому з них лише три місяці. Психологічна допомога знадобилася 20 людям, зокрема п’ятьом дітям. Станом на 23:03 рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на власну журналістку Ксенію Клещенко повідомляв, що серед постраждалих унаслідок удару КАБів по Запоріжжю є дитина, яка перебуває в тяжкому стані. Водій Євген застав обстріл, коли перебував за кермом. Уламок упав біля його автівки.
Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що 23 липня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Частина будівлі зруйнувалася. Очільник ОВА зазначав, що під завалами можуть перебувати люди.
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