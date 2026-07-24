Верховний Суд скасував вирок за ухилення від мобілізації: деталі

Військовий квиток, суд. Фото: sud.ua, nta.ua. Колаж: Новини.LIVE

Верховний Суд закрив кримінальне провадження щодо чоловіка, якого раніше засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації. Суд встановив, що ще у 1999 році його фактично виключили з військового обліку через непридатність до служби за станом здоров’я.

Про це пише Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

Верховний Суд скасував вирок за ухилення від мобілізації

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій щодо чоловіка, якого визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі після того, як він у жовтні 2023 року не прибув до збірного пункту для відправлення до військової частини. Також він відмовився отримувати повістку у приміщенні територіального центру комплектування.

Суди першої та апеляційної інстанцій вважали, що чоловік залишався військовозобов’язаним, оскільки в документах було зазначено, що його “зняли з військового обліку”, а не “виключили”.

Читайте також:

Формулювання у документах не змінило суті рішення

Під час розгляду справи захист наголошував, що ще у 1999 році чоловіка визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та зняли з військового обліку. Відповідні записи містилися в його військово-облікових документах.

Верховний Суд погодився з аргументами захисту та зазначив, що у той період законодавство використовувало іншу термінологію. Формулювання “зняття з військового обліку” щодо осіб, яких визнали повністю непридатними до військової служби, фактично відповідало сучасному поняттю “виключення з військового обліку”.

Суд наголосив, що необхідно враховувати не лише формальний запис у документах, а зміст рішення державних органів. Оскільки чоловіка визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я, він не мав статусу військовозобов’язаного на момент оголошення мобілізації.

Кримінальне провадження закрили

Верховний Суд також звернув увагу, що зміни до правил військово-лікарської експертизи, які дозволили повторний медичний огляд осіб, раніше визнаних непридатними до служби, набули чинності лише у 2024 році.

Оскільки події, за які чоловіка притягнули до відповідальності, відбулися у 2023 році, суд вирішив оцінювати ситуацію за законодавством, яке діяло на той момент.

У результаті Верховний Суд скасував вирок та закрив кримінальне провадження через відсутність у діях чоловіка складу кримінального правопорушення.

Новини.LIVE писали, що українці, які мають чинну відстрочку від мобілізації, під час зміни місця роботи часто цікавляться, чи потрібно їм самостійно повідомляти про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Якщо нове місце роботи також дає право на відстрочку, військовозобов’язаний не зобов’язаний особисто звертатися до ТЦК для оновлення цієї інформації. Відповідні відомості мають подавати роботодавці, які повідомляють про зміни щодо працівників.

Новини.LIVE інформували, що в Україні діє спрощений механізм добровільного вступу на військову службу під час мобілізації. Громадянин може самостійно обрати військову частину та взаємодіяти безпосередньо з нею, без необхідності звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оформлення. Відповідний порядок Кабінет Міністрів України затвердив восени 2024 року.