Як скандальний забудовник Вавриш «забронював» повʼязаного з РФ Петра Терентьєва, який в базі «Миротворець»

У розпал повномасштабної війни питання бронювання військовозобов’язаних стало чи не найчутливішим маркером справедливості в суспільстві. Поки тисячі українців тримають оборону на передовій, а підприємства критичної інфраструктури «вибивають» броні для ключових фахівців, у тилу продовжують діяти свої правила, про це пишуть versii.com.

Структури київського забудовника Андрія Вавриша зуміли офіційно «забронювати» від мобілізації медійника Петра Терентьєва, засновника медіапроєкту «Межа», якого правоохоронні органи пов’язують із резонансними скандалами. За даними розслідувачів, Терентьєв потрапив у фокус уваги через тривалі зв’язки з російським агентом під кураторством ГРУ РФ Пабло Гонсалесом. У вересні 2024 року через загрозу національній безпеці та ймовірну співпрацю з агресором Терентьєва офіційно внесли до бази «Миротворець» через підозри у зв’язках із російськими спецслужбами.

Ім’я медійника регулярно спливає в кримінальних та медійних зведеннях — від підозр у шпигунстві до гучних інцидентів із наркотичними зривами, домашнім насильством та затриманнями. Попри пряму загрозу державній безпеці, людина з досвідом агента ворожих спецслужб виявилася надійно захищеною від мобілізації.

Згідно з матеріалами аналітичної системи YouControl, Петро Терентьєв виявився «вписаним» у бізнес ексчиновника КМДА та забудовника Андрія Вавриша.

Ключовим елементом у цій схемі є ТОВ «МАГЕЛАН ГІС» (код ЄДРПОУ 38689835), зареєстроване за адресою: м. Київ, дорога Набережно-Рибальська, буд. 3. Аналітика YouControl чітко кваліфікує ТОВ «МАГЕЛАН ГІС» як такий, що має пряме відношення до корпоративної групи «Група Андрія Вавриша». Формальним кінцевим бенефіціарним власником компанії через ПАТ ЗНВКІФ «Еверест» є Ольга Клецко. Це давня та довірена особа з оточення Вавриша, чиє ім’я фігурує в десятках будівельних та фінансових структур забудовника. Керівником підприємства вказаний Геннадій Романюк.

Саме через подібні тилові компанії-прокладки будівельної імперії Вавриша, які володіють мінімальними статутними капіталами (у випадку «Магелан Гіс» — всього 1000 грн) та формально займаються «комп’ютерним програмуванням», і проводяться маніпуляції з бронюванням таких як Петро Терентьєв.

Кейс броні для Петра Терентьєва через структури Андрія Вавриша показує системну проблему українського тилу. У той час як мобілізаційні ресурси країни виснажені, комерційні структури одіозних забудовників продовжують використовувати механізми броні для прикриття осіб із сумнівною репутацією, підозрами у зв’язках із РФ та внесенням до баз «Миротворця».

Чи звернуть увагу профільні відомства, ТЦК та правоохоронні органи на те, як компанії Вавриша перетворюються на безпечне місце для одіозних фігурантів під час війни — питання риторичне, яке вимагає негайної перевірки законності надання подібної «броні».