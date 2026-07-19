Можна втратити пенсію: як за кілька хвилин перевірити, чи все гаразд з виплатами Новини 19 Липня, 2026 Оновлено: 19 Липня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Можна втратити пенсію: як за кілька хвилин перевірити, чи все гаразд з виплатами поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини Тариф на вивіз сміття в Одесі залишили без змін: ціни у серпні Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Що видалити на смартфоні, щоб швидко звільнити пам’ять без втрат Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Потяг Київ — Варшава: найзручніші місця Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Безкоштовна земля в Україні: як оформити ділянку у 2026 році Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Ще новини Новини Тариф на вивіз сміття в Одесі залишили без змін: ціни у серпні Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Що видалити на смартфоні, щоб швидко звільнити пам’ять без втрат Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Потяг Київ — Варшава: найзручніші місця Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026 Новини Безкоштовна земля в Україні: як оформити ділянку у 2026 році Микола Завтрогляд - 19 Липня, 2026