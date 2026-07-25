3 речі в гардеробі, що видають низьку самооцінку: думка стилістів

Впевнені в собі жінки. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Іноді достатньо одного погляду на людину, щоб зрозуміти, що зараз вона переживає непростий період. І справа зовсім не в дорогому чи дешевому одязі. Часто про внутрішній стан більше говорять дрібниці, на які ми навіть не звертаємо уваги.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Що одяг може розповісти про жінку

Перш за все — речі, які давно втратили свій охайний вигляд. Розтягнуті светри, футболки з плямами, тканина, що вицвіла, або одяг із помітними потертостями. Такі речі не завжди означають нестачу грошей. Часто вони говорять про інше — людині просто більше не хочеться витрачати сили на себе. Коли настрій довго залишається поганим, навіть вибрати чистий і гарний одяг здається зайвим.

Ще одна деталь — повна байдужість до аксесуарів. Звичайно, далеко не всі люблять прикраси чи яскраві сумки. Але якщо жінка роками не додає до образу жодної дрібниці, яка могла б зробити його більш завершеним, це іноді говорить про втрату інтересу до власного вигляду. Адже навіть маленькі сережки, годинник або хустинка здатні освіжити образ і підняти настрій.

На дівчині стильні прикраси. Фото: magnific

Не менше може розповісти й взуття. Якщо воно незручне, стоптане або давно проситься на заміну, це теж може бути сигналом. Людина, яка дбає про себе, зазвичай намагається обирати те, у чому їй комфортно. Коли ж власні потреби постійно відкладаються “на потім”, це часто відображається навіть у таких буденних речах.

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Втім, не варто робити поспішних висновків лише за зовнішнім виглядом. Старі кросівки чи відсутність прикрас ще не означають, що жінка самотня або нещасна. У кожної свої звички, стиль і життєві обставини. Але якщо людина різко перестала стежити за собою, це може бути приводом уважніше поставитися до її емоційного стану, а не засуджувати за зовнішність.

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