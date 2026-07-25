Який акумулятор Tesla Model 3 є найкращим після 100 000 км

Tesla Model 3 2024 року. Фото: netcarshow.com

Шведський продавець вживаних електромобілів Carla оприлюднив результати масштабного дослідження надійності акумуляторів. Експерти проаналізували 9954 реальні тести популярного електрокара Tesla Model 3 у період з 2022 по 2026 рік. Для перевірки використовували незалежну діагностику AVILOO, яка визначає фактичний стан накопичувача, а не показує занижені чи завищені цифри з бортового комп’ютера. З’ясувалося, що швидкість втрати місткості сильно залежить від виробника та хімічного складу елементів живлення.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Geek.

Реальні цифри

Аналіз автівок з пробігом понад 100 000 км продемонстрував серйозну різницю між модифікаціями однієї моделі. Найбільш стійким виявився найдешевший варіант китайського виробництва, тоді як дорожчі американські аналоги помітно поступилися за показниками довговічності. Різниця між лідером та аутсайдером рейтингу склала понад 5%.

Ось фактичний стан накопичувачів об’ємом після тривалої експлуатації:

CATL LFP — 93,3%

LG Chem NMC — 91,5%

Panasonic 77,8 кВт-год — 89,8%

Panasonic 52,4 кВт-год — 88,2%

Секрет довголіття

Технологія літій-залізо-фосфатних елементів жертвує щільністю енергії заради кращої витривалості. Такі блоки є важчими, але мають високу термічну стабільність і легко переносять регулярне поповнення заряду до 100%. Натомість нікелеві батареї потребують дбайливішого ставлення, тому виробник радить обмежувати їх щоденне заряджання на рівні 80–90%.

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Цей фактор суттєво впливає на стан авто після десятків тисяч кілометрів пробігу. Отримані результати повністю збігаються з попередніми дослідженнями самої компанії Tesla, які підтверджують плавне старіння хімії залізо-фосфатного типу.

Раніше Новини.LIVE писали, як далеко Tesla Model 3 може заїхати з нульовим зарядом. Оновлена версія 2026 року отримала прихований резерв, який дозволяє продовжувати рух навіть після повного вичерпання енергії.

Також читайте про пʼять прихованих проблем вживаних Tesla Model 3 та Model Y. Покупцям варто бути готовими до того, що два автомобілі одного року випуску можуть суттєво різнитися за надійністю.