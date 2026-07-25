Пугачова та Галкін заявили, коли готові приїхати до України й виступити з концертом

Алла Пугачова та Максим Галкін. Фото: instagram.com/alla_orfey

Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін розповіли, коли готові приїхати до України. Крім того, вони вкотре підтримали українців. Зіркова пара також розкрила свій “секрет” зовнішнього вигляду.

Про це Алла Пугачова та Максим Галкін сказали у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік на Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Виступ в Україні Пугачової та Галкіна

Галкін зазначив, що разом з дружиною підтримують Україну. За словами Пугачової, вона готова виступити з концертом в Україні.

“Запросіть, заспіваємо разом”, — сказала співачка.

Алла Пугачова та Максим Галкін на Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Крім того, пара розповіла, як їм вдається підтримувати зовнішній вигляд. “Секретом” Пугачова назвала любов.

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Як писали Новини.LIVE, латвійська виконавиця Лайма Вайкуле зазначила, що їй складно уявити обставини, за яких жителі Латвії виходили б на протести з вимогою змінити військове керівництво. Водночас вона висловила щире захоплення українським народом.

А минулого року на музичному фестивалі Laima RendezVous Галкін та Пугачова заявили, що приїдуть до України з концертом, якщо дозволять. Зокрема, Галкін відповідав на питання українською мовою.