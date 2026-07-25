З Днем ангела Анни 25 липня 2026: красиві листівки, проза та вірші

Ікона святої Анни, жінка з дитиною у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Православні віряни в Україні 25 липня згадують праведну Анну — матір Пресвятої Богородиці. Її шанують як небесну покровительку матерів, подружжя та всіх, хто мріє про дітей. Сьогодні також вітають з Днем ангела усіх жінок, які мають це красиве ім’я.

Новини.LIVE ділиться добіркою душевних та зворушливих привітань у прозі, віршах та листівках з іменинами Анни.

Привітання з іменинами Анни (Ганни) у віршах українською мовою

Хай серце радістю наповниться сьогодні,



Хай Анна — покровителька з небес,



Для тебе в Бога вимолить дві сотні,



Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,



Дарує щастя, душу зігріває!



Анні побажаю я тепла,



Любові та удачі побажаю.



Хай доленьку завжди твою несе



На ніжних крилах радості й достатку,



Хай буде у житті лиш добре все



І все обов’язково у порядку!

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***

Нехай під крилами своїми



Анюту ангел береже!



Дарує лиш приємні миті



І долю добру хай пошле!

***

Бажаємо, щоб мрії здійснились,



Бажаємо миру й добра,



І серце щоб Анни зігріли



Теплі та щирі слова!



Хай сяють на небі всі зорі,



Та доля нехай посміхається,



І навіть найважчії гори



З успіхом легко долаються.

***

В День Ангела бажаю



Я Анні більше сил,



Терпіння, розуміння,



І чистий небосхил.



Любові рідних й близьких,



І з Ангелом своїм



Дружити серцем чистим,



І вірить в диво з ним!

День ангела Анни 2026: привітання у прозі

Вітаю тебе з Днем ангела, Анно! Нехай небесна покровителька завжди оберігає тебе від усього лихого, дарує силу, мудрість і душевний спокій.

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Бажаю, щоб у серці панували віра, любов і надія, а кожен день приносив радість, добрі новини та Божу благодать. З Днем ангела!

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Щиро вітаю з іменинами, Ганнусю! Нехай у твоєму житті завжди панують гармонія, щастя та взаєморозуміння. Щоб поруч були люди, які цінують, підтримують і надихають.

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З Днем ангела, Анно! Нехай твій ангел-охоронець щодня береже тебе від усіх негараздів, допомагає знаходити правильний шлях і наповнює серце світлом.

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У День ангела щиро бажаю тобі, Ганно, миру, добра та душевної рівноваги. Нехай життя буде наповнене теплими зустрічами, щирими почуттями й приємними подіями.

Красиві листівки до Дня ангела Анни (Ганни)

Листівки до Дня ангела Анни (Ганни). Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня ангела Анни (Ганни). Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня ангела Анни (Ганни). Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня ангела Анни (Ганни). Колаж: Новини.LIVE

Листівки до Дня ангела Анни (Ганни). Колаж: Новини.LIVE

Також ділимося православним церковним календарем свят на серпень 2026 року. Він підкаже, коли ми зустрінемо Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси, скільки триватиме Успенській піст та коли буде Успіння Пресвятої Богородиці.