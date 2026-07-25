Возінья може перейти до гранда з Південної Америки

Возінья під час Чемпіонату світу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Воротар збірної Кабо-Верде Жозімар Жозе Евора Діаш готується підписати контракт із відомим клубом із Латинської Америки. Всупереч очікуванням, він не гратиме за “Інтер” (Маямі) Девіда Бекхема. Чилійський “Коло-Коло” випередив американців.

Воротар на прізвисько “Возінья” підпише контракт уже найближчим часом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Футболіст Возінья став відомий широкій громадськості на ЧС-2026, де він став одним із головних відкриттів турніру. Голкіпер разом із партнерами по команді не програв жодного матчу на груповому етапі, що дозволило Кабо-Верде вийти до плей-оф. У 1/16 фіналу ця збірна у напруженому поєдинку поступилася Аргентині (2:3).

Нова команда Возіньї

Голкіперу з Кабо-Верде вже 40 років, і його кар’єра вже давно не на піку. Минулого сезону ветеран виступав за “Шавеш” у другій лізі Португалії, де в 19 матчах 6 разів відстояв “на нуль”. Влітку у Возіньї закінчився контракт із клубом.

Возінья святкує з національною збірною успіх на ЧС-2026. Фото: Reuters

Під час чемпіонату світу популярність Возіньї різко зросла. Кількість підписників його акаунта в Instagram сягнула 29,5 млн. Ветеран увійшов до символічної збірної ЧС-2026 за версією вболівальників, а також низки авторитетних видань.

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Головним претендентом на Возінью вважався “Інтер” (Маямі), де виступають Ліонель Мессі, Луїс Суарес, а тепер і Каземіро. Однак боротьбу за голкіпера виграв чилійський “Коло-Коло“. Ця команда 34 рази вигравала національну першість, а також є єдиним представником Чилі, який завоював Кубок Лібертадорес.

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