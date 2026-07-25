Українські дрони літатимуть на 10 тисяч кілометрів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Українські безпілотні літальні апарати вже до кінця поточного року зможуть успішно вражати ворожі цілі на відстані понад чотири тисячі кілометрів. При цьому наступного року дальність польоту вітчизняних дронів має збільшитися до 10 тисяч кілометрів. Наразі Україна прагне укласти зі Сполученими Штатами Америки масштабну стратегічну угоду щодо спільного виробництва безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського американській блогерці Лорі Лумер.

Спільне виробництво безпілотників

Україна пропонує американським партнерам розгорнути спільні заводи з конструювання техніки безпосередньо на території США. До реалізації цього амбітного проєкту планується активно залучати українських розробників та представників приватного бізнесу.

Перший етап важливих домовленостей між державами вже повністю реалізовано. Президент додав, що для просування цеї мети українська сторона вже постачає свої безпілотники США.

“Ми просуваємо та відправляємо окремі морські безпілотники, повітряні безпілотники, безпілотники дальньої дії, дрони для ударів на середні відстані та глибокої дії, багато чого, для того, щоб надати можливість спробувати та потренуватися“, — зазначив Володимир Зеленський.

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Також президент заявив, що сучасні моделі дронів занадто швидко застарівають через стрімкий технічний прогрес на полі бою, тому їх не можна просто збирати про запас.

“Безпілотники швидко змінюються через розвиток технологій — нові моделі з’являються кожні 3-6 місяців, тому їх потрібно постійно виробляти, а не накопичувати на складах“, — підкреслив Володимир Зеленський.

Такий підхід дозволить випереджати технологічний розвиток ворога на фронті.

Як писали Новини.LIVE раніше, Володимир Зеленський в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер заявив, що оголосити припинення вогню заради збереження життів громадян було б краще, ніж вести бойові дії ще 10 чи 20 років. Він зазначив, що Дональд Трамп уже змінив своє ставлення і чітко зрозумів прагнення нашої країни до досягнення справедливого миру.

Також ми повідомляли, що дрони Служби безпеки України змогли синхронно атакувати військові та промислові об’єкти у глибоких тилових регіонах Росії, подолавши величезну відстань. Точними ударами далекобійних дронів вдалося успішно уразити диспетчерську станцію в Башкортостані та спалити резервуари на нафтопереробних заводах в Ульяновській і Калузькій областях.