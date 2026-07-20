Родрі отримав Золотий м’яч ЧС-2026, Унаї Сімон — найкращий воротар

Родрі з нагородою кращому гравцеві. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Після завершення фіналу чемпіонату світу-2026 ФІФА оголосила лауреатів індивідуальних нагород турніру. Найкращим футболістом мундіалю визнали капітана збірної Іспанії Родрі.

Воротар іспанців Унаї Сімон отримав приз найкращому голкіперу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Родрі з кубком переможця чемпіонату світу. Фото: Reuters

Родрі отримав головну індивідуальну нагороду

Збірна Іспанії вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу, перемігши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0 після додаткового часу.

Під час церемонії нагородження Родрі вручили “Золотий м’яч” чемпіонату світу як найкращому футболісту турніру за версією ФІФА.

“Срібний м’яч” дістався капітану збірної Аргентини Ліонелю Мессі, який разом із командою дійшов до фіналу. Володарем “Бронзового м’яча” став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, який завершив турнір із “Золотою бутсою” за 10 голів.

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Сімон став найкращим воротарем

Ще одну індивідуальну нагороду отримав голкіпер збірної Іспанії Унаї Сімон. ФІФА визнала його найкращим воротарем чемпіонату світу-2026 після серії впевнених виступів на турнірі.

За вісім матчів чемпіонату світу іспанський воротар пропустив лише один м’яч, ставши одним із головних творців тріумфу своєї команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що англійська команда завершила виступ на чемпіонаті світу-2026 перемогою над Францією та здобула бронзові медалі.

Також Новини.LIVE писав, що чемпіонат світу-2026 приніс ФІФА рекордні доходи, які вже сягнули 15 мільярдів доларів.