Лубінець заявив, що РФ маніпулює темою обміну полоненими України

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Україна продовжує комунікацію з російською омбудсменкою Яною Лантратовою щодо повернення військовополонених і зниклих безвісти. Водночас російська сторона повільно реагує на запити. А також використовує тему обмінів для інформаційного тиску на родини українських захисників.

Про Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

Лубінець про маніпуляції РФ у питаннях обмінів полоненими

За словами Дмитра Лубінця, після початку співпраці з уповноваженою з прав людини РФ Яною Лантратовою українська сторона передала перший список військовослужбовців, які мають статус зниклих безвісти.

“З Яною Лантратовою ми розпочали цю процедуру, я передав їй перші півтори тисячі наших військових, які в такому статусі особи зникли безвісти, очікую від неї відповіді. Я хочу подивитись, як швидко її апарат буде відпрацьовувати запити, і враховуючи це, я вже буду формувати наступні запити”, — сказав омбудсмен.

Водночас за його словами, відповіді від російської сторони надходять повільно. Попри це, переговорний процес триває.

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“Скажу так, поки по цьому напрямку не дуже швидко від неї надходять відповіді… Водночас ми зараз працюємо над наступними позитивними кроками… Але зараз у нас дуже активно відбуваються перемовини”, — зазначив Лубінець.

Окремо він звернув увагу на інформаційні кампанії, які, за його словами, Росія використовує для психологічного тиску на родини українських військовополонених. Зокрема, російська сторона публікує списки українських захисників і водночас поширює твердження про нібито небажання України повертати своїх громадян.

“Є випадки, коли росіяни публікують якийсь список українських військовополонених і тут же виходять в комунікацію представники Російської Федерації й кажуть, що Україна не хоче їх забирати. Хоча це абсолютно неправда”, — наголосив він.

Як приклад омбудсмен навів інформаційну кампанію напередодні 9 травня, коли російська сторона заявляла, що Україна нібито відмовляється від проведення обмінів.

“Перед 9 травням у нас чергова була, знаєте, така велика інформаційна кампанія проти України, ІПСО, що нібито Україна відмовилась від проведення обмінних процесів. Опублікували список, сказали, так Україна не хоче”, — розповів Лубінець.

Він наголосив, що українська сторона зі свого боку робить усе можливе для повернення військовополонених, однак проведення обмінів залежить не лише від України.

“Ми, як українські органи влади, які працюють по цьому напрямку, ми зробили все, щоб повернути абсолютно всіх. Виключно через позицію Російської Федерації в нас це не відбувається”, — підкреслив омбудсмен.

Лубінець також пригадав одну із зустрічей із Яною Лантратовою. За його словами, російська омбудсменка передала йому список із 486 українських військовополонених та заявила, що Україна нібито відмовляється їх забирати. У відповідь українська сторона одразу підтвердила готовність провести обмін.

“Я беру цей список і кажу, в будь-який день, будь-де, ми готові приїхати і забрати оцих 486 українських військовополонених, яких зараз ви мені передали, будь-де”, — сказав він.

Втім, після цього, за словами Лубінця, практичних кроків із боку Росії не відбулося. Україна неодноразово порушувала це питання та вкотре підтверджувала готовність до проведення обмінів.

“Пройшло, не буду називати скільки пройшло, скажімо так, вчергове я піднімав і сьогодні питання, і не тільки по цьому списку і кажу, так, а де ж список, де ж люди? Ми готові проводити обмінні процеси. Не все залежить від неї, це точно я можу сказати“, — підсумував Дмитро Лубінець.

Новини.LIVE інформували, що оборонці Маріуполя залишаються однією з найскладніших категорій українських військовополонених для повернення додому. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Україна насамперед прагне повернути важкопоранених, важкохворих і тих захисників, які перебувають у російському полоні найдовше. Водночас точну кількість українських військовополонених публічно не розголошують через особливості переговорного процесу з РФ.

Новини.LIVE також писали, що у російському полоні перебувають щонайменше 1 878 верифікованих цивільних українців, однак їхня реальна кількість може бути значно більшою. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин є понад 16 тисяч цивільних, частина з яких може незаконно утримуватися у РФ або на тимчасово окупованих територіях. Він також наголосив, що Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, затримуючи цивільне населення.