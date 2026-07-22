Бронювання на 45 днів може бути меншим: від якої дати рахують термін

Бронювання на роботі. Колаж: Новини.LIVE

В Україні діє тимчасове бронювання на 45 днів на підприємстві. За цей час військовозобов’язаний може вирішити свої проблеми з документами, оновленням даних в ТЦК тощо. Однак термін не завжди складає 45 днів, все залежить від дати прийняття на роботу, на це варто звернути увагу.

Про це пишуть на Юрсити.UA, передає Новини.LIVE

Тимчасове бронювання

Як пояснюють фахівці, працівники бронюються на роботі на термін до 45 днів саме з дня початку трудових відносин. Тобто, якщо вже пройшло 10 днів після прийняття працівника на роботу, то бронювання вже складатиме не 45, а 35 днів.

Важливо, щоб роботодавець подав працівника на тимчасове бронювання в той же день, коли уклав трудовий договір. Так у людини буде більше часу для вирішення питань з ТЦК.

Також військовозобовʼязані цікавляться у юристів, чи не буде проблемою якщо під час подачі на тимчасове бронювання оновлюється паспорт, ця процедура також займає близько 10 днів.

Читайте також:

Однак, юристи запевняють, що оформлення паспорта та отримання бронювання — це два паралельні процеси, які юридично і технічно не конфліктують між собою. Хвилюватися через те, що ці дві події збіглися в часі, не варто.

Важливо зазначити, що для оформлення бронювання (електронного, яке зараз оформлюється роботодавцями через портал “Дія”) ключовим є наявність ідентифікаційного коду (РНОКПП) та статус у реєстрі “Оберіг”.

Раніше ми писали, як уникнути статусу “у розшуку” під час перебронювання на роботі. Знятися з розшуку можна кількома способами, один із яких — сплатити штраф.

Також важливо знати, які документи потрібні, щоб роботодавець надав бронювання. Роздруківки військово-облікових документів з “Резерв+” буде достатньо.