Кабачки з м’ясною начинкою: ситна вечеря за 30 хвилин

Кабачки по-королівськи. Фото: кадр з відео

Кабачки по-королівськи — це страва, яка легко може стати головною на столі. Молоді кабачки обсмажуються до золотистої скоринки, а зверху додається ароматний м’ясний соус із фаршем, томатами та спеціями. Виходить дуже смачно, ситно й без складних приготувань.

Рецепт опублікували на каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2–3 шт.;

борошно — 100 г;

свинячий фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

томатний соус — 100 г;

вода — 150 мл.;

сіль, чорний перець — за смаком;

паприка — 1 ч. л.;

приправа для м’яса — ½ ч. л.;

петрушка — до смаку;

олія — для смаження.

Приготування кабачків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачки помити, нарізати кружальцями або скибочками. За бажанням трохи посолити та залишити на кілька хвилин, після чого промокнути зайву вологу. Кожен шматочок кабачка обваляти в борошні та обсмажити у фритюрі або на достатній кількості добре розігрітої олії до золотистої скоринки. Готові кабачки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Для начинки обсмажити подрібнену цибулю, додати фарш і готувати до зміни кольору м’яса. Додати часник, сіль, перець, паприку та приправу для м’яса. Додати томатний соус і воду, перемішати та тушкувати кілька хвилин, щоб соус став густішим і насиченим. Перед подачею викласти смажені кабачки на тарілку, зверху додати м’ясний соус і посипати свіжою петрушкою.

Кабачки по-королівськи виходять ароматними, соковитими та дуже ситними — ідеальний варіант для швидкої домашньої вечері.

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