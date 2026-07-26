Песков заявив, що замороження війни в Україні не відбудеться

Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо “замороження” війни Росії проти України. За його словами, “замороження неможливе”.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Що сказали в Кремлі про ідею «заморозити» війну

У коментарі російським ЗМІ Пєсков заявив, що з огляду на позицію Києва «замороження» як таке неможливе. Він каже, що для РФ головна умова полягає в тому, що вона має «досягти своїх цілей».

Також, відповідаючи на запитання, як диктатор РФ Володимир Путін відреагував на пропозицію Токаєва, він сказав наступне:

“Він (Путін — Ред.) докладно розповів йому все про спеціальну військову операцію (війну Росії проти України — Ред.)”, — заявив речник Кремля.

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Водночас він припустив, що припинення бойових дій може відбутися навіть сьогодні. Але для цього Україна має прийняти умови, які були викладені МЗС Росії 2 роки тому.

“Запропоноване Токаєвим «заморожування» конфлікту в Україні неможливе з огляду на позицію Києва. Головна умова для Росії — досягти своїх цілей. Усе може зупинитися сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення”, — підсумував речник Кремля.

Що передувало цьому і що ще важливо знати

Нагадаємо, що в суботу, 25 липня, в Омську відбулася зустріч між Путіним і Токаєвим. На цій зустрічі лідер Казахстану запропонує диктатору РФ «заморозити» війну та повернутися до переговорів у форматі «Стамбул 2.0», оскільки вони дали значні результати.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський вчора заявив, що, за даними української розвідки, цієї осені Росія готується не до миру, а створює умови для розширення мобілізації. Крім того, РФ має намір отримати нових солдатів із Північної Кореї.

Також ми писали, що нещодавно Зеленський сказав, що оголосити перемир’я буде краще, ніж воювати ще 10-12 років.