Потяг Київ — Варшава: найзручніші місця

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

В Україні самий розпал літніх відпусток. Одним з найпопулярніших залізничних міжнародних напрямків Укрзалізниці для пасажирів залишається Польща. Проте до польської столиці курсують вагони габариту RIC із 3-ярусними купе.

Про те, яку полицю у купе найкраще обирати розповіли користувачі соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Найзручніша полиця у потязі 068 Л Варшава-Київ

Одна з користувачок оприлюднила фото з купе RIC. Вона поцікавилась, хто їздив потягом 068 Л Варшава-Київ. Зокрема, яка полиця в таких вагонах є зручною та чи працює там кондиціонер.

Вагон RIC — це залізничний пасажирський вагон, який відповідає стандартам Регламенту міжнародного залізничного транспорту (RIC, нім. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Такі вагони курсують по євроколії шириною 1435 мм.

Купе у таких вагонах вужчі і в них передбачені по 3 спальних місця замість 4. Всі полиці розташовані на одному стороні.

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“Кажуть, що ніяка не зручна, але першими завжди викуповують нижні полиці. Тож нижня”.

“Їздила в минулому році. Але вагон дуже відрізнявся від того, який ви запостили кондиціонеру не було, вагон манюсенький, наші найстарезні в 2 рази більші. В мене була третя полиця і вона прям під стелею коротше, дуже не раджу”.

“На нижній — не посидиш, тільки лежачи, на другій теж, тільки на третій — висота нормальна! Як на мене, варто прибрати другу — виходить 1 і 3! Але ті, хто їде на верхній, не згодні — їм занадто високо!”.

“2 найкраща. На третій зовсім тісно, а на нижню завжди просять помінятися (жінка старшого віку пропонувала за 20 євро навіть) і там всі хочуть сидіти, залазити через неї”.

“На першій таке враження, що у труні. Влізти на третю, ще той квест. Друга теж жахлива, але мабуть найкраща з трьох. А ще, на жодній з них неможливо сісти (незалежно від зросту)”.

“Я їхала в купе, де було 5 полиць. Це був жах але їх вже ніби зняли ,бо не бачу 3 були в один ряд, нижня полиця і середня — відчуття як в гробу”.

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