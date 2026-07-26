Пляцок із яблуками та маком: святкова випічка з ніжною меренгою

Пляцок з яблуками та маком. Фото: smachnenke.com.ua

На свято Маковія можна приготувати особливу випічку — ароматний пляцок із яблуками та маком. У ньому поєднуються ніжне пісочне тісто, соковиті яблука, солодка макова начинка та легка білкова шапочка. Такий десерт не лише смачний, а й справді прикрашає святковий стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 350 г;

вершкове масло — 80 г;

цукор — 100 г;

жовтки — 3 шт.;

сметана — 80 г;

амоній — 7 г;

какао — 10 г.

Для начинки:

яблука очищені — 400 г;

мелений мак — 100 г;

жовтки — 2 шт.;

цукор — 100 г;

манна крупа — 20 г;

молоко — 70 мл.

Для меренги:

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білки — 5 шт.;

цукор — 200 г;

сухий кисіль — 40 г (або 1 ст. л. крохмалю).

Тісто з маком та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Жовтки розтерти із цукром, додати сметану, розтоплене масло та амоній. Поступово всипати просіяне борошно й замісити м’яке тісто. Приблизно третину тіста змішати з какао, загорнути та покласти в морозильну камеру. Для макової начинки жовтки перетерти з цукром, додати мак, манку та гаряче молоко. Перемішати й залишити, щоб маса трохи загусла. Яблука нарізати тонкими скибочками. Світле тісто розподілити у формі, сформувати бортики. Викласти яблука, зверху розподілити макову начинку. Білки збити з цукром до щільної блискучої маси, додати кисіль або крохмаль. Викласти меренгу поверх начинки. Охолоджене шоколадне тісто натерти зверху на великій тертці. Випікати пляцок у розігрітій до 160 °C духовці приблизно 90 хвилин.

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