Картопляні коржики на сковороді: швидкий сніданок із простих продуктів

Картопляні коржики. Фото: кадр з відео.
Картопляні коржики — чудова ідея для швидкого сніданку, коли хочеться чогось простого, ситного й домашнього. Вони виходять м’якими всередині, з рум’яною скоринкою зовні та чудово смакують зі сметаною, свіжими овочами або улюбленим соусом.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 3 шт. (приблизно 550 г);
- зелена або ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- петрушка або кріп — до смаку;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 5–6 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л. або до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- вершкове масло — для смаження.
Спосіб приготування
- Картоплю очистити та натерти на великій тертці.
- Додати дрібно нарізану цибулю, зелень, яйце, сіль і чорний перець.
- Поступово додати борошно та перемішати до отримання густої однорідної маси.
- Замісити тісто, розподілити на кульки та розкатати коржики.
- На розігрітій сковороді розтопити трохи вершкового масла.
- Обсмажувати на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності.
- Подавати гарячими зі сметаною, йогуртовим соусом або свіжою зеленню.
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