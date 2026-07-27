Подорож літаком: чому варто відкривати шторки ілюмінатора під час польоту

Салон літака Emitares. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Найголовніше у цивільних авіарейсах це безпека. Часто мандрівники у літак навіть не помічають дрібниці, які допоможуть запобігти трагедії в повітрі. Зокрема, інколи пасажирів просять відчинити шторки ілюмінатора на час горизонтального польоту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки tanya_ivanikhina_ в соцмережі TikTok.

Чому варто відкривати шторки ілюмінатора під час польоту

Перша причиною є це видимість. Зокрема, якщо станеться пожежа, пошкодження крила чи двигуна, екіпаж зможе миттєво побачити це саме через ілюмінатори. Пасажири також можуть помітити небезпеку і одразу повідомити бортпровідників.

“Час – це найдорожче, що є в літаку”, — підкреслила бортпровідниця.

Відкриті ілюмінатори також дозволять достовірно оцінити обстановку після зупинки літака. Наприклад, якщо станеться якась аварійна ситуація, то перед тим, як відчинити аварійний вихід, бортпровідник обов’язково має перевірити, що відбувається назовні.

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“Якщо там вогонь, уламки або розлити пальне – відкривати ці двері не можна. Евакуація буде відбуватися через інший вихід”, — додала стюардеса.

Крім того, коли шторки відкриті, то очі пасажирів звикають до освітлення за бортом.

“Якщо на дворі яскравий день або, навпаки, темна ніч, у разі екстреної евакуації, ви не втратите секунди, поки зір адаптується”, — розповіла бортпровідниця.

Відкриті ілюминатори також допомагають рятувальникам. Зокрема, якщо літак зупинився внаслідок аварії, вони можуть швидше оцінити, що відбувається всередині салону, чи є дим, чи є полум’я, чи вже почалася евакуація і де саме потрібна допомога.

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