Кабачки з фаршем у клярі: проста вечеря замість котлет

Кабачки та фарш. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо звичайні котлети вже набридли, приготуйте кабачки з м’ясною начинкою у золотистому клярі. Страва виходить соковитою, ніжною всередині та з апетитною скоринкою зовні. Така вечеря готується без складних інгредієнтів і неодмінно сподобається всій родині.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 2 шт.;
- м’ясний фарш — 350 г;
- цибуля — 1 шт.;
- кріп — до смаку;
- сіль, чорний перець, сухий часник — до смаку;
- олія — для смаження.
Для кляру:
- яйця — 3 шт.;
- сметана 15% — 150 г;
- вода — 3 ст. л.;
- борошно — 3–6 ст. л.;
- сіль і перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, кропом, сіллю, перцем і сухим часником.
- Кабачки нарізати вздовж тонкими смужками, трохи посолити, залишити на 15 хвилин, після чого обсушити паперовими рушниками.
- Для кляру з’єднати яйця, сметану, воду, сіль і перець, поступово всипати борошно до отримання однорідної маси середньої густоти.
- На половину смужки кабачка викласти тонкий шар фаршу, накрити другою половиною, занурити заготовки у кляр і викласти на розігріту сковороду з олією.
- Смажити під кришкою на помірному вогні з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.
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