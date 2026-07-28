Кабачки з фаршем у клярі: проста вечеря замість котлет

Кабачки та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо звичайні котлети вже набридли, приготуйте кабачки з м’ясною начинкою у золотистому клярі. Страва виходить соковитою, ніжною всередині та з апетитною скоринкою зовні. Така вечеря готується без складних інгредієнтів і неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 2 шт.;

м’ясний фарш — 350 г;

цибуля — 1 шт.;

кріп — до смаку;

сіль, чорний перець, сухий часник — до смаку;

олія — для смаження.

Для кляру:

яйця — 3 шт.;

сметана 15% — 150 г;

вода — 3 ст. л.;

борошно — 3–6 ст. л.;

сіль і перець — до смаку.

Кабачки та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Фарш змішати з дрібно нарізаною цибулею, кропом, сіллю, перцем і сухим часником. Кабачки нарізати вздовж тонкими смужками, трохи посолити, залишити на 15 хвилин, після чого обсушити паперовими рушниками. Для кляру з’єднати яйця, сметану, воду, сіль і перець, поступово всипати борошно до отримання однорідної маси середньої густоти. На половину смужки кабачка викласти тонкий шар фаршу, накрити другою половиною, занурити заготовки у кляр і викласти на розігріту сковороду з олією. Смажити під кришкою на помірному вогні з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Читайте також:

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.