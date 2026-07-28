Суд звільнив оператора БпЛА від кримінальної відповідальності за СЗЧ

Український військовослужбовець, оператори БпЛА. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ, 46-та ОАБр. Колаж: Новини.LIVE

У Полтаві суд виніс вирок оператору безпілотних літальних апаратів. Військовий після відпустки понад два місяці не повертався на службу. За СЗЧ чоловік міг потрапити до в’язниці, але його не притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в ухвалі, яку Київський районний суд Полтави виніс 22 липня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант після відпустки, яка тривала до 16 квітня поточного року, не повернувся до військової частини на Донеччині та до 27 червня уникав служби. Згодом чоловік добровільно вирішив повернутися із СЗЧ: звернувся до командира іншої військової частини, повідомив, що хоче продовжити службу та отримав на це письмову згоду. Після цього він звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Рішення суду

Суддя врахував низку пом’якшувальних обставин: те, що військовий уперше скоїв СЗЧ, вирішив продовжити службу та отримав від командира дозвіл на повернення до війська. Чоловіку загрожувало від п’яти до десяти років ув’язнення, але кримінальне провадження закрили.

Упродовж семи днів від дня проголошення ухвалу можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд. Коли ж ухвала набуде законної сили, воїн матиме впродовж трьох діб прибути до військової частини — командир зобов’язаний забезпечити його поновлення на службі.

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