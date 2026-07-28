Уночі 28 липня 2026 року РФ обстріляла Суми та Сумщину

У ніч проти вівторка, 28 липня, армія РФ обстріляла Сумщину. Під ударом опинилися регіональний центр і Недригайлів. Постраждали щонайменше четверо людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки обстрілу Сум уночі 28 липня

Під ударами КАБів опинився житловий сектор на околиці міста. Є постраждалий — йому надають медичну допомогу. Триває рятувальна операція.

Наслідки обстрілу Недригайлова вночі 28 липня

Зазнав дронового удару об’єкт цивільної інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, зазнали поранень троє людей. Потерпілим допомагають медики.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільницю Департаменту ООН із політичних питань Кайоко Гото повідомляв про екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Причиною його скликання стали удари по цивільних суднах у Чорному морі. Подібні атаки — загроза для глобальної продовольчої безпеки.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва писав, що частина підстанцій НЕК “Укренерго” досі позначена на онлайн-мапах. Дані є у відкритому доступі. Росіяни використовують їх для завдання ударів.