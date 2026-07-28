Помідори з хріном і часником: ароматна заготівля на холодний сезон

Помідори з хріном. Фото: smachnenke.com.ua
Домашні заготовки з помідорів завжди користуються популярністю, адже взимку вони допомагають зберегти смак літа. Ці помідори з хріном виходять соковитими, ароматними та з легкою пікантною ноткою. Поєднання часнику, зелені та пряного хрону робить закуску особливо смачною — вона чудово підходить і для святкового столу, і для звичайної сімейної вечері.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 3,5 кг;
- солодкий перець — 2 шт.;
- петрушка — 150 г;
- корінь хрону — 80 г;
- часник — 70 г.
- Для маринаду на 1 літрову банку:
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 6% — 2 ч. л.;
- вода — необхідна кількість.
Спосіб приготування
- Помідори ретельно промити, видалити плодоніжки та обсушити.
- Для такої заготівлі краще використовувати щільні плоди середнього розміру, які добре зберігають форму.
- Солодкий перець очистити від насіння та нарізати смужками.
- Хрін почистити й нарізати тонкими шматочками, часник очистити, а петрушку промити та обсушити.
- У стерильні банки викласти частину зелені, хрону, перцю та часнику.
- Далі заповнити ємності помідорами, додаючи ароматні інгредієнти між шарами.
- Для маринаду воду довести до кипіння, додати сіль і цукор.
- Гарячим розчином залити помідори та залишити на 10 хвилин.
- Після цього маринад злити назад у каструлю, ще раз закип’ятити та повторно залити банки.
- У кожну літрову банку додати оцет і одразу закрутити стерильними кришками.
- Банки перевернути догори дном, накрити рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати готову консервацію у прохолодному темному місці.
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