10 пенсій одразу: хто може претендувати на виплату 80 000 грн у 2026 році

Жінка за комп’ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні окремим працівникам освіти, охорони здоров’я, соцзабезпечення, професійним спортсменам та артистам під час призначення пенсії за віком надають одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій. Відомо, за яких умов гарантують відповідне право та як оформити виплати у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на норми закону №1058-IV.

Хто може претендувати на 10 пенсій одразу

Право на 10 пенсій прописане у розділі XV “Прикінцеві положення” закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Допомога надається особам, які працювали на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років. Йдеться про:

Працівників освіти, охорони здоров’я та соцзабезпечення; Спортсменів — заслужених майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд; Артистів театрально-концертних/видовищних закладів, компаній та колективів.

Одноразова допомога надається не всім працівникам відповідних професій, оскільки потрібно одночасно виконати всі умови законодавства. З-поміж ключових умов є наявність певної кількості страхового стажу на посадах, які гарантують право на пенсію за вислугу років.

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Мінімальні вимоги щодо стажу у 2026 році:

для жінок — щонайменше 30 років;

для чоловіків — щонайменше 35 років.

Норми законодавства дозволяють підсумовувати періоди роботи на різних посадах, що гарантують пенсію за вислугу років.

Пільгове обчислення не передбачене, зокрема, періоди роботи в інфекційних/психіатричних закладах не зараховуються у подвійному розмірі.

Щоб претендувати на 10 пенсій одразу, на день досягнення пенсійного віку — 60 років — потрібно офіційно працювати на посадах, що гарантують право на призначення пенсії за вислугу років. Заклади повинні бути державної чи комунальної форми власності.

Водночас періоди роботи у приватних закладах до спецстажу, що дає право на такі виплати, не зарахують.

Допомога у 10 пенсій виплачується лише у разі першого призначення пенсії, а також, якщо людина вперше оформлює пенсію за віком. Право на одноразову виплату не надається, якщо раніше людині вже надавали один із таких видів пенсії:

пенсія за вислугу років;

пенсія з інвалідності;

інший тип пенсійного забезпечення.

Як розраховують 10-кратну грошову допомогу

Згідно з чинними правилами, розмір одноразової грошової допомоги може дорівнювати не більше ніж 10 місячних пенсій, визначених станом на дату призначення пенсії за віком.

Під час розрахунку щомісячна сума пенсії, обчислена відповідно до ст. 27 та 28 закону №1058, множиться на десять.

Зокрема, якщо призначений розмір пенсії за віком дорівнюватиме 8 000 грн, то у підсумку одноразова виплата матиме такий розмір:

8 000 грн × 10 = 80 000 грн.

Одноразова допомога виплачується разом із першою виплатою щомісячної пенсії. Її фінансують з держбюджету через органи Пенсійного фонду та не оподатковують.

Окремо заяву для оформлення одноразової виплати подавати не потрібно. Якщо дані у пенсійній справі підтвердять виконання всіх умов, ПФУ призначить виплату автоматично разом з першою пенсією за віком.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні деяким категоріям населення передбачені посилені соцгарантії у вигляді підвищеної мінімальною пенсії. Цьогоріч гарантовану фінансову підтримку підвищили. Під час воєнного стану на окрему допомогу можуть розраховувати родичі військових, які загинули під час захисту країни від російської агресії.

Також Новини.LIVE писали, що деяким категоріям громадян Пенсійний фонд надає гарантовану мінімальну пенсію, що суттєво перевищує стандартну суму у 2 595 грн. Йдеться про виплату 16 500 грн разом з надбавками та підвищеннями. На підвищений розмір можуть розраховувати деякі громадяни з інвалідністю ІІ групи.