Юнака з Полтави судитимуть за побиття учасника бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій, українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Nfront, 93 ОМБр “Холодний Яр”. Колаж: Новини.LIVE

У Полтаві 20-річний місцевий житель скоїв напад на ветерана. Чоловік, який зазнав побиття, має інвалідність, оскільки під час бойових дій на Донеччині зазнав важких травм. Справу скерували до суду.

Про це 21 липня повідомили в Полтавській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Інцидент стався 2 липня. Між двома водіями стався конфлікт на дорозі. Під час суперечки молодик кулаками та ногами побив опонента по голові та тілу. Потерпілий — учасник бойових дій. Унаслідок поранення під Бахмутом він утратив обидві руки.

Яке покарання загрожує причетному до побиття

До суду скерували обвинувальний акт за фактом завдання легких травм учаснику бойових дій, людині з інвалідністю (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). За таке порушення передбачається покарання від штрафу чи 200 годин громадських робіт до року виправних робіт.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру повідомляв, що житель Умані продавав автомобілі, які ввозив в Україну, кажучи, що це гуманітарна допомога для ЗСУ. Справу розгляне суд. Ділка можуть оштрафували на суму до 680 тисяч гривень або позбавити волі на строк до шести років.

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