Ryanair додав нові рейси з Кракова: напрямки та розклад

Літак Ryanair. Фото: Pexels, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair змінив графік польотів на осінь 2026 року. Компанія додала кілька нових напрямків. Пасажири зможуть зручно дістатися з польського Кракова до кількох популярних міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Нові напрямки Ryanair з Польщі

Зазначається, що з осені з міжнародного аеропорту Кракова Ryanair запустить нові рейси. Вони з’єднають Польщу зі столицею Іспанії Барселоною та столицею Італії Римом.

Рейси до Барселони будуть виконуватися тричі на тиждень, а до Риму — двічі на тиждень.

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Акційні квитки на нові напрямки вже доступні в застосунку та на офіційному сайті авіаперевізника. Ціни на посадкові талони стартують від 19.99 євро.

Варто врахувати, що квитки на найбільш популярні напрямки дуже швидко розкуповують. У акційну вартість квитків входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа.

Мандрівник може без доплат може взяти із собою сумку, рюкзак чи валізу розмірами до 40х25х20 см. За перевищення цих обмежень доведеться доплачувати в аеропорту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, через яку дрібничку пасажирів Ryanair можуть не пустити в літак. Ця річ часто випадково потрапляє у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми. . Прикордонники це конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.

Також Новини.LIVE писали, як пасажирам Ryanair не переплачувати 55 євро в аеропорту. Авіаперевізник виділяє певний час на проходження чекіну. Із “забудькуватих” пасажирів буде стягуватися плата.