Зарплати у бюджетній сфері: чи осучаснять доходи українців у серпні

Вчитель в класі, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року в Україні можуть переглянути заробітну плату бюджетних працівників у рамках індексації, якщо дозволить рівень індексу інфляції. Державна служба статистики вже оприлюднила відповідний показник, від якого залежить, чи зміняться доходи українців наступного місяця.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на дані статистичного відомства.

Чи буде індексація заробітної плати у серпні

Згідно з нормами законодавства, можливість індексації зарплат українців може виникнути за умови, що величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг індексації у 103%.

За даними Державної служби статистики, індекс інфляції за червень, від якого залежить можливість осучаснення доходів у бюджетній сфері, становить 99,9%. Після здійснених розрахунків відповідний показник не перевищив поріг індексації у 103%.

З огляду на це, у серпні зарплати бюджетників збережуться на попередньому рівні: роботодавці застосовуватимуть у серпні ті ж правила індексації, що й у червні та липні. Проте, якщо оклади підвищували у березні або пізніше, то індексація ще не проводиметься. Йдеться про такі суми:

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За базового місяця січня 2026 року відсоток індексації дорівнюватиме 4,2%, а максимальна сума індексації — 139 грн. За базового місяця лютого 2026 року, відсоток індексації становитиме 3,1%, максимальна сума — 103 грн.

Згідно з правилами, доходи можуть індексуватися у рамках прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто сума зарплати, на яку може поширюватися осучаснення, обмежена відповідним показником. У 2026 році прожитковий мінімум становить 3 328 грн (4,2% х 3 328 грн).

У серпні мінімальна заробітна плата також не зміниться. Показники, затверджені законом “Про Державний бюджет України на 2026 рік”, перебуватимуть на кошньому рівні:

місячний розмір — 8 647 грн (для повної ставки);

погодинний розмір — 52 грн (для погодинної оплати).

Чистими “на руки” українці отримають 6 658 грн (після утримання ПДФО 18% та військового збору 5%).

Які зміни готують в індексації зарплат

Раніше уряд виступив з ініціативою приведення у відповідність до чинних норм законодавства переліків доходів українців, які можуть підлягати індексації, та досі не вважалися об’єктами для осучаснення.

Пропонують визначити механізм нарахування індексації доходів у разі:

виконання роботи за понаднормовий час/роботи понад встановлені норми;

нарахування грошової допомоги з безробіття за неповний місяць;

у разі зростання тарифних ставок/окладів за рахунок встановлення додаткових коефіцієнтів чи доплат непостійного характеру;

за умови поновлення виплат допомоги з безробіття;

стипендії, допомоги з безробіттю в одному місяці з підвищенням сум;

у разі переходу із одного виду соцстипендії на інший.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки мають працювати українці у серпні. Через те, що воєнний стан в Україні вчергове продовжили до 31 жовтня цього року, всі працівники з п’ятиденкою будуть працювати у святкові дні за робочим графіком. Також жодних підвищень за роботу у такі дні не передбачається.

Ще Новини.LIVE писали, що українські профспілки виступили із закликом до уряду доопрацювати проєкт закону щодо зміни механізму нарахування оплати праці вчителям. Йдеться про найбільшу ініціативу за останні роки, що передбачає, зокрема, відмову від Єдиної тарифної сітки, щорічний перегляд розрахункової бази, що буде прив’язана до середньої зарплати.