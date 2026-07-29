Магнітні бурі у серпні: яких дат слід остерігатися метеозалежним

Головний біль від магнітних бур. Фото: Space.com, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

На протязі серпня 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності. Вони можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас, в цілому у серпні 2026 року геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься переважно спокійною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційні дані Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC).

Орієнтовні дати підвищеної сонячної активності

Тривалих та занадто потужних геомагнітних штормів фахівці наразі не очікують, але короткочасні планетарні збурення різної сили все ж таки відбуватимуться. Космічні процеси безпосередньо залежать від викидів корональної маси та швидкості потоків сонячного вітру, які й формують магнітні аномалії.

За попередніми даними, геомагнітні коливання різної інтенсивності у серпні можливі в такі періоди:

5–7 серпня;

13–15 серпня;

21–23 серпня;

29–31 серпня.

Саме у ці дні на Землі очікуються слабкі або помірні геомагнітні коливання. Водночас треба пам’ятати, що довгострокові прогнози завжди мають суто орієнтовний характер і регулярно коригуються, так як можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

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Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес.

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