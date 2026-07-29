Відключення світла в Одесі 29 липня: де не буде електрики

Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 29 липня, частина Одеси та передмістя залишиться без електропостачання. Причина — невідкладний ремонт обладнання, який проводитимуть фахівці ДТЕК Одеські електромережі. Роботи триватимуть із 08:00 до 20:00. Також протягом дня в Одеському районі області можливі короткочасні перерви зі світлом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Відключення світла

Сьогодні, 29 липня, фахівці ДТЕК Одеські електромережі виконуватимуть невідкладний ремонт обладнання. Щоб працівники могли безпечно провести роботи, електропостачання частково обмежать із 08:00 до 20:00. Без світла можуть залишитися частини Київського та Приморського районів Одеси, а також передмістя. Через ремонт можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, протягом дня в Одеському районі області можливі короткочасні перерви в електропостачанні.

У ДТЕК зазначають, що в разі оголошення повітряної тривоги терміни виконання ремонтних робіт можуть подовжити.

Поради мешканцям

Енергетики радять жителям заздалегідь зарядити необхідні пристрої та врахувати відключення під час планування справ. Після завершення робіт електропостачання відновлять у звичайному режимі.

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Як дізнатися, коли з’явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ “Відсутня електроенергія?”);

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію

Зараз одеські побутові споживачі сплачують за світло фіксовану ціну — 4,32 грн за кВт·год. Ця ставка застосовується для переважної більшості приватних садиб та квартир. Громадяни, які мають двотарифні лічильники, суттєво заощаджують у нічний період.

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE,У серпні одеситам не доведеться платити більше за вивіз побутових відходів. Тарифи для населення залишаються незмінними, однак їхній розмір залежить від району міста та компанії, яка надає послуги.

Також Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року жителі Одеси продовжать оплачувати послуги водопостачання та водовідведення за чинними тарифами. Вони залишаються незмінними вже кілька років, однак найближчим часом вартість може зрости. “Інфоксводоканал” уже виніс на обговорення проєкт нових розцінок, які майже втричі перевищують нинішні.