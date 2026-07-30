Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

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Автор Микола Завтрогляд

Росія здійснила масовану атаку по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг та інші міста — вибухи лунали у Вінниці, Дніпрі, Сумах і Харкові. У Львові триває рятувальна операція після удару по житловому будинку — під завалами ще можуть перебувати люди, надзвичайники продовжують пошуки та розбір конструкцій. У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинула ціла родина. Рятувальники та екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілів у різних регіонах.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:  

  • Ігор Тодоров, член Української асоціації зовнішньої політики 
  • Сергій Козир, народний депутат “Слуга Народу “, співзасновник ГО “ВПО України” 
  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України 
  • Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради  
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини 
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ “Закриємо небо України” 
  • Тібор Томпа, голова угорської громади Києва та Київської області 
  • Михайло Непран перший віце-президент торгово-промислової палати 
  • Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень 
  • Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу та Північної Африки (Автор Telegram-проєкту MENAlysis) 

Новини.LIVE писали, що після ракетного удару РФ по Львову надзвичайники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Кількість травмованих зросла до 15 осіб, водночас рятувальники не виключають, що під руїнами ще є люди.

Новини.LIVE інформували, що унаслідок нічної атаки РФ по Києву балістикою у столиці спалахнули пожежі в кількох районах. Є загибла людина та постраждалі.

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