Найуніверсальніший колір манікюру 2026 року: ніколи не виходить з моди

Нігті, манікюр. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Влітку усі звикли бачити світлі і пастельні відтінки, але цього сезону все більше уваги привертає шоколадно-коричневий манікюр. Він має дорогий вигляд й легко вписується в будь-який гардероб. Саме тому його дедалі частіше обирають ті, хто хоче зробити нігті стильними, але без надто яскравих експериментів.

Новини.LIVE розповість про цей трендовий манікюр детальніше.

Коричневий манікюр повернувся в тренди

Шоколадні відтінки давно перестали асоціюватися лише з осінню. Влітку вони теж мають дуже гармонійний вигляд. Секрет популярності простий: коричневий колір має благородний вигляд і пасує практично до всього. Він однаково добре поєднується з білими лляними костюмами, джинсами, сукнями в стилі бохо чи базовими чорними речами. Не потрібно думати, чи пасуватимуть нігті до нового образу — шоколадний відтінок легко впорається з цим завданням.

Ще одна перевага такого манікюру — він гарний і на коротких нігтях, і на довгих.

Коричневі нігті. Фото з Instagram

Якщо хочеться максимально актуального вигляду, достатньо однотонного покриття. Саме простота зараз робить манікюр дорожчим на вигляд. Водночас ніхто не забороняє додати кілька ненав’язливих деталей. Наприклад:

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тонкий мікрофренч;

легке глянцеве або “скляне” покриття;

делікатний золотий акцент;

невеликий мармуровий візерунок на одному нігті.

До речі, цей відтінок чудово підходить і для педикюру. Якщо подобаються лаконічні рішення, можна обрати звичайне однотонне покриття. Воно матиме акуратний вигляд як із відкритими босоніжками, так і зі шльопанцями чи мюлями. А тим, хто хоче трохи цікавіший варіант, варто придивитися до шоколадного френча.

Педикюр в коричневому кольорі. Фото з Instagram

Останнім часом у манікюрі дедалі більше цінують природність і спокійні кольори, які не набридають через кілька днів. Шоколадно-коричневий повністю відповідає цій тенденції.

Саме тому цей колір уже називають одним із найвдаліших рішень сезону. Якщо хочеться зробити манікюр, який залишатиметься актуальним не один тиждень і пасуватиме буквально до всього, шоколадний відтінок стане безпрограшним вибором.

Раніше ми писали про те, який манікюр можна зробити у серпні. Мова про кольори, що будуть найпопулярнішими в кінці літа.

Також Новини.LIVE повідомляли, які дизайни манікюру найкраще підійдуть на короткі нігті. До речі, якщо зробити невдалий вибір, нігті будуть здаватися візуальними ще коротшими.