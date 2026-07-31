Мариновані помідори холодною заливкою: простий рецепт на зиму

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Автор Микола Завтрогляд

Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться приготувати смачні мариновані помідори без зайвих клопотів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Мінімум підготовки, доступні інгредієнти та перевірений спосіб консервації дозволяють отримати ароматні, пружні й дуже смачні помідори, які чудово доповнять будь-яку зимову вечерю.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — скільки вміститься в банки;
  • солодкий перець — за смаком;
  • гіркий перець — за смаком;
  • часник — кілька зубчиків;
  • петрушка — невеликий пучок.

На 1 л банку:

  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2,5 ст. л.;
  • оцет 9% — 1,5 ч. л.;
  • перець горошком — 6–10 шт.;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • холодна вода — до повного заповнення банки.
рецепт маринованих помідорів
Помідори та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. У стерилізовані банки викласти петрушку, часник, шматочки солодкого та гіркого перцю.
  2. Щільно наповнити банки помідорами.
  3. Додати перець горошком, гвоздику, гірчицю, всипати сіль і цукор, влити оцет.
  4. Залити банки холодною водою до самого верху.
  5. Накрити кришками та стерилізувати 10–15 хвилин після закипання води.
  6. Потім герметично закатати, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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