Мариновані помідори холодною заливкою: простий рецепт на зиму

Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua
Якщо хочеться приготувати смачні мариновані помідори без зайвих клопотів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Мінімум підготовки, доступні інгредієнти та перевірений спосіб консервації дозволяють отримати ароматні, пружні й дуже смачні помідори, які чудово доповнять будь-яку зимову вечерю.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — скільки вміститься в банки;
- солодкий перець — за смаком;
- гіркий перець — за смаком;
- часник — кілька зубчиків;
- петрушка — невеликий пучок.
На 1 л банку:
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2,5 ст. л.;
- оцет 9% — 1,5 ч. л.;
- перець горошком — 6–10 шт.;
- гвоздика — 2 шт.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- холодна вода — до повного заповнення банки.
Спосіб приготування
- У стерилізовані банки викласти петрушку, часник, шматочки солодкого та гіркого перцю.
- Щільно наповнити банки помідорами.
- Додати перець горошком, гвоздику, гірчицю, всипати сіль і цукор, влити оцет.
- Залити банки холодною водою до самого верху.
- Накрити кришками та стерилізувати 10–15 хвилин після закипання води.
- Потім герметично закатати, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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