Візит Кушнера і Віткоффа до Києва — коли прибудуть в Україну

Стів Віткофф (праворуч). Фото: Getty Images

Спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, планують візит до Києва. Ймовірно, посадовці приїдуть до України у другій половині серпня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Радіо Свобода.

Візит Кушнера і Віткоффа до Києва

Як повідомив кореспондент Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, що знайомі з планами візиту, Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, відвідають Київ у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності України.

Зазначимо, перший візит спецпосланців президента США до Києва був узгоджений на зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у вівторок.

Як писали Новини.LIVE, 28 липня Зеленський прибув до Білого дому. Він мав переговори з Дональдом Трампом у закритому форматі.

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Водночас Financial Times повідомляв, що зустріч Зеленського і Трампа може відкрити шлях до нової військової підтримки України. Останнім часом у Вашингтоні з’явилися сигнали про зміну ставлення до України.