Тертий сирний пиріг: простий рецепт ніжної домашньої випічки

Пиріг з сиром. Фото: smachnenke.com.ua
Тертий пиріг із сирною начинкою — одна з найулюбленіших домашніх випічок. Хрустке розсипчасте тісто чудово поєднується з ніжним кисломолочним сиром і солодкими родзинками. Готується він без зайвих зусиль, а результат неодмінно потішить усю родину.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 150 г;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- борошно — 350 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- родзинки — 100 г;
- ванілін — до смаку.
Спосіб приготування
- Яйця змішати з цукром, сіллю та м’яким вершковим маслом.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
- Розділити його на дві частини та покласти в морозильну камеру на 40–50 хвилин.
- Для начинки запарити родзинки, а кисломолочний сир збити з яйцями, цукром і ваніліном. Додати родзинки та перемішати.
- У форму натерти половину охолодженого тіста, зверху рівномірно викласти сирну начинку. Другу половину тіста натерти поверх начинки.
- Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці 40–50 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею дати трохи охолонути та нарізати порційними шматочками.
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