Тертий сирний пиріг: простий рецепт ніжної домашньої випічки

Пиріг з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Тертий пиріг із сирною начинкою — одна з найулюбленіших домашніх випічок. Хрустке розсипчасте тісто чудово поєднується з ніжним кисломолочним сиром і солодкими родзинками. Готується він без зайвих зусиль, а результат неодмінно потішить усю родину.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 150 г;

сіль — ⅓ ч. л.;

борошно — 350 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

кисломолочний сир — 500 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

родзинки — 100 г;

ванілін — до смаку.

Тісто та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця змішати з цукром, сіллю та м’яким вершковим маслом. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Розділити його на дві частини та покласти в морозильну камеру на 40–50 хвилин. Для начинки запарити родзинки, а кисломолочний сир збити з яйцями, цукром і ваніліном. Додати родзинки та перемішати. У форму натерти половину охолодженого тіста, зверху рівномірно викласти сирну начинку. Другу половину тіста натерти поверх начинки. Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці 40–50 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею дати трохи охолонути та нарізати порційними шматочками.

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