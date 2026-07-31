30 липня Румунія підняла винищувачі F-16 через дрони

Винищувач F-16 у небі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Увечері в четвер, 30 липня, влада Румунії розіслала попередження мешканцям міста Тулча через дрони, які перебували поблизу кордону з Україною. У зв’язку з цією загрозою країна підняла в повітря два винищувачі F-16.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Digi24.

Що відомо про зліт F-16 у Румунії через дрони

«Увечері в четвер, 30 липня, радіолокаційна система спостереження MApN виявила групу повітряних цілей у районі річкового кордону з Україною. Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази Борча піднялися в повітря о 21:12 для спостереження за ситуацією», — заявили в румунському Міноборони.

У свою чергу Національний центр військового командування повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про вжиття заходів щодо оповіщення мешканців міста Тулча (неподалік від Одеської області). Згодом влада попередила їх про можливість падіння уламків і порадила людям сховатися в безпечному місці.

Трохи пізніше загроза минула.

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«Радіолокаційна система спостереження зафіксувала переривчасті сигнали повітряних цілей поблизу річкового кордону з Україною. Вони перебували протягом приблизно 20 секунд у національному повітряному просторі, близько 21:14, після чого перетнули кордон у напрямку України», — повідомили в Міноборони.

Там додали, що цілі зникли з поля зору радіолокаційних систем, а пізніше з української сторони було зафіксовано вибухи.

Як повідомили Новини.LIVE, 22 липня стало відомо, що український винищувач F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному бою.

Також ми писали, що 29 липня в Україні під час виконання бойового завдання розбився винищувач F-16. Пілот встиг катапультуватися і був евакуйований.