Черги на кордоні 3 серпня: затори на виїзді до Польщі

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Автор Микола Завтрогляд

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У понеділок, 3 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 3 серпня

Сьогодні, 3 серпня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 11 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

  • “Ягодин” — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • “Устилуг” — 50 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Угринів” — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Рава-Руська” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Грушів” — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Краківець” — 25 л/а, 5 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Шегині” — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • “Смільниця” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Нижанковичі” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

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  • “Малий Березний” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • “Ужгород” — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • “Малі Селменці” — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

  • “Тиса” — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Дзвінкове” — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • “Косино” — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • “Лужанка” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • “Вилок” — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • “Велика Паладь” — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

  • “Дякове” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Солотвино” — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • “Порубне”  — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • “Красноїльськ” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • “Дяківці” — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

  • “Мамалига” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • “Кельменці” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • “Росошани” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • “Сокиряни” — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що автомобілі з правильно підібраним двигуном можуть без проблем працювати на газобалонному обладнанні та залишатися недорогими в обслуговуванні. Фахівці радять для ГБО мотори з розподіленим упорскуванням, зокрема Volkswagen 1.6 MPI, Toyota Valvematic, Subaru EJ і FB, а також Renault 1.0 TCe. Водночас сучасні двигуни потребують регулярного контролю клапанних зазорів і своєчасного технічного обслуговування.

Новини.LIVE також писали, що синтетична моторна олива підходить більшості сучасних автомобілів, однак її не рекомендують використовувати під час обкатки нового або відремонтованого двигуна. У цей період фахівці радять застосовувати спеціальну обкатувальну оливу, а після завершення обкатки переходити на синтетику. Водночас поширена думка, що синтетичне мастило шкодить старим двигунам, не підтверджується сучасними дослідженнями.

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