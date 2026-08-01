Тест ПДР про проїзд перехрестя з трамваєм: хто перший

Схеми руху ТЗ на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача з теми про проїзд перехресть. Трамвай проїжджає прямо, а водій червоного автомобіля та мотоцикліст повертають ліворуч. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал “Керманич”.

Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На нерегульованому перехресті встановлено знаки пріоритету 2.1 “Дати дорогу” та 7.8 “Напрямок головної дороги”. Відповідно до них, лише мотоцикліст знаходиться на головній дорозі. Тому, згідно з пунктом 16.11 ПДР, мотоцикліст має перевагу перед тими, хто їде другорядною дорогою, і проїжджає перехрестя першим.

Трамвай знаходиться на другорядній дорозі та не має переваги перед мотоциклістом, позаяк правило про пріоритет рейкових транспортних засобів діє лише на рівнозначних дорогах.

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Трамвай і червоний автомобіль під’їжджають другорядною дорогою, тобто перебувають у рівнозначних умовах стосовно один одного. Відповідно до пункту 16.12 ПДР, на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами незалежно від напрямку його руху.

Тому другим проїде трамвай, а останнім — червоний автомобіль.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: