Подорож з УЗ влітку: коли пасажир може вимагати компенсацію, якщо не працює кондиціонер

Спека в потягах УЗ. Фото: УЗ, Rolf Heinrich. Колаж: Новини.LIVE

В Україну прийшла сильна спека і поїздки потягами перетворюється на справжні випробування. Висока температура повітря негативно впливає на здоров’я та самопочуття людини. Деякі потяги Укрзалізниці оснащені кондиціонерами та вентиляцією, проте не всі охолоджувальні системи працюють справно.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у відповідь на дописи користувачів в Threads, передають Новини.LIVE.

Кондиціонери у потягах УЗ

Мандрівниця розповіла, що придбала два квитки на потяг Київ-Будапешт, проте під час посадки виявилось що у вагоні зламаний генератор. Всю дорогу вона разом із сином мучилася від сильної спеки.

“Всю нашу подорож не було електрики, а через це не працював кондиціонер ( при температурі повітря на вулиці 36°с), не працювали розетки і не було освітлення в купе та туалеті”, — поділилась вона.

Пасажирка додала, що також у санвузлах не було води для зливу, тобто на маршрут було поставлено зламаний вагон.

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Мандрівниця додала, що квитки на цей потяг недешеві і чи має вона право на якусь компенсацію.

В УЗ пояснили, що враховуючи те, що пасажирка здійснила поїздку за повним маршрутом, то компенсація не передбачена. Перевізник додав, що відшкодування коштів передбачене в тому випадку, якщо пасажир відмовляється від поїздки повністю або частково.

Пасажирка обурилась такій політиці. Їй не зрозуміло, чому кошти перевізник стягнув у повному обʼємі, послуги було надано на 50%, і компенсації не передбачається.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можна їхати без паперового квитка, придбаного в касі вокзалу. При такому варіанті квиток не підвантажується до додатку “Укрзалізниця”. Навіть за наявності фото проїздного документу на телефоні, вам можуть відмовити у перевезенні.

Також Новини.LIVE писали, як пасажирам Укрзалізниці потрібно діяти під час евакуації. Зокрема, потрібно бути уважним та слухати вказівки залізничників та провідників. Якщо почуєте вибухи поблизу, ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами.