ЗМІ повідомили про російський слід  у бізнесі депутатки Житомирської облради Ірини Костюшко та чому можуть арештувати її активи

Активи компанії “Український харчовий альянс ЕКО”, обсяг яких складає понад 250 млн грн., можуть бути заарештовані у рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного зайняття понад 125 земельних ділянок на Житомирщині. Компанія належить депутатці Житомирської облради Ірині Костюшко, яку виключили із однієї із фракцій за наявність російського паспорта. Арешт активів цього бізнесу може поставити під загрозу всю групу компаній “Зоря Агрогруп”, що належить підприємиці, пише видання Коротко.Про.

Йдеться про кримінальне провадження №12025065490000163 щодо ТОВ “Український харчовий альянс ЕКО” (41310445). Костюшко загрожує арешт всього майна. “Мова йде про самовільне зайняття земельних ділянок і звинувачення в незаконному обробітку 125 земельних ділянок загальною площею близько 180 га. Оскільки завдані збитки сягають майже 2 млн грн, як заходи із забезпечення позову потерпіла сторона намагалась ініціювати арешт майна “УХА ЕКО” – це права оренди на майже 3 тисячі ділянок, великий парк автомобільної та сільськогосподарської техніки, низка приміщень і господарських будівель – тобто весь майновий комплекс, що забезпечує компанію з активами на понад 250 млн грн.”, – йдеться в статті.

Видання нагадує, що із оприлюденими в ЗМІ даними, в агрофірми депутатки Ірини Костюшко інвестував кошти колишній власник підсанкційної російської компанії Росгосстрах Данил Хачатуров. Він – фігурант “списку кремля” – переліку найбільш наближених до володимира путіна російських олігархів. Через кіпрську компанію Amagere Holding, яка є формальним бенефіціаром низки агрофірм з орбіти Костюшко, Хачатуров здійснював інвестиції у нерухомість в Сочі, Нижньому Новгороді, Москві. Номінальна ж директорка компанії Деметра Ставріноу є також директоркою в низці підсанкційних в Україні компаній. До речі, в Ірини Костюшко є посвідка на проживання у Великобританіі. А нині вона ще й будує житло в Швейцарії, що вкотре свідчить про те, що вона не збирається розвивати компаніі в Україні, а просто використовує їх для виведення коштів в офшори для російських власників бізнесу. Кажуть, вже сьогодні Костюшко шукає надійні шляхи для виведення грошей з нового врожаю, – пише видання.

Окрім того компанії Костюшко раніше уже фігурували в низці інших кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про схеми “повернення колгоспів з небуття”, коли на підставі фіктивних документів ухвалюються рішення про “відродження” розформованих понад 20 років тому колективних сільськогосподарських підприємств, і їхня нерозпайована земля переписуюється на підконтрольні шахраям фірми. Одна з фірм Костюшко – ПОСП “Зоря” – за такою схемою 12 років незаконно користувалась понад 500 га земель, які повинні були бути передані до земель запасу Коростенської громади.

На частині з цих ділянок, які раніше були заліснені, компанії Костюшко провели незаконну вирубку лісів. Через це вони стали фігурантами ще одного кримінального провадження щодо незаконної порубки лісів. “Лисі землі” після вирубки здали в оренду компанії ТОВ “Фін-Інвест Полісся”. Її нова назва “Сільгосплан”, зараз вона перебуває у банкрутстві. Проте на момент оборудки вона фігурувала у кримінальному провадженні про виведення десятки мільйонів доларів на закордонні рахунки з банку “Січ”, і за даними правоохоронних органів, входила до складу фінансово-конвертаційного центру. Також ТОВ “Фін-Інвест Полісся” фігурувала в іншому кримінальному провадженні за матеріалами УСБУ в Житомирській області про ухилення від сплати податків у великих розмірах (понад 11 млн грн.), брала участь у схемах тіньового вивезення зерна.

Нещодавно компанії Костюшко запідозрили також у фіктивному підприємництві та легалізації «чорного зерна». Йдеться про незаконний експорт і мінімізацію сплати податків. Зокрема, фірми беруть участь у передачі земельних ділянок у фіктивну суборенду для створення видимості виробничої діяльності для фірм, що продають агропродукцію за кордон “за чорними схемами”, і потребують для цього легальних документів про нібито “чисте” вирощування продукції. Схема також сприяє мінімізації сплати податків і до місцевого бюджету.

На думку авторів, наявність такого “букету” кримінальних проваджень погано впливає на кредитну історію і можливість брати нові позики в банках на розвиток бізнесу чи інші потреби для усіх компаній Костюшко. “Через це, за певними даними, суттєво нервується основний інвестор цього бізнесу Данил Хачатуров, який планував на цьому етапі уже почати повертати вкладені в бізнес депутатки мільйони доларів”, – йдеться в статті. І відкритим залишається питання куди підуть з гроші з вирощеного нового врожаю.

Крім того, постійний ризик накладення арешту на активи суттєво звужує кількість бажаючих співпрацювати з “Зоря Агрогруп” – як підрядників, так і постачальників, а головне – орендодавців серед селян, оскільки арештовані права оренди фактично “заморожують” діяльність на ділянках, а відтак розраховувати навіть на мінімальні орендні платежі уже не доводиться.

Нагадаємо, компанії групи “Зоря Агрогруп” обробляють близько десяти тисяч гектарів землі в Житомирській області.