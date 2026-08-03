Працівника СБУ судитимуть за підозрою в хабарництві

Затримання працівника СБУ. Фото: НАБУ

Співробітника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області підозрюють у хабарництві. Йдеться про надання відстрочки за гроші. Вартість такої послуги, за даними слідства, становила 68 тисяч доларів.

Про це 29 липня повідомило НАБУ, передає Новини.LIVE.

Працівник СБУ відповість перед судом за одержання хабаря. Фото: скриншот повідомлення НАБУ

“Обіцяв навмисно затягувати викриття схеми, допоки зацікавлені особи не отримають відстрочку“, — зазначили в НАБУ.

Надалі фігурант, використовуючи службові повноваження, мав приховати участь певних людей у схемі.

Хабар, який вилучили у працівника СБУ. Фото: НАБУ

У лютому поточного року представнику СБУ повідомили про підозру в одержанні хабаря (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, — Ред.).

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Чоловіку загрожує від восьми до 12 років в’язниці, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади впродовж до трьох років.

У травні слідство завершили. Справу скерували до суду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речницю Кіровоградської обласної прокуратури Яну Шасс повідомляв, що житель Кіровоградщини пропонував військовозобов’язаному виключення з військового обліку. За сім тисяч доларів він обіцяв надати чоловіку призовного віку фальшиві медичні довідки. Справу розгляне суд.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДБР писав, що військовий двічі скоїв СЗЧ і під час втечі зі служби вбив сусіда. Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі. Свою провину він не визнав.