Міноборони пояснило, як підприємствам ОПК підтвердити статус критично важливих

Статус бронювання в “Дії”. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони України роз’яснило порядок підтвердження статусу критично важливих підприємств для організацій оборонно-промислового комплексу. Перевірка стосується рішень, ухвалених до 7 липня 2026 року, і проводиться відповідно до постанов Кабінету міністрів. Підприємства, які раніше отримали такий статус за рішенням Міноборони, повинні надати необхідні документи до 10 серпня.

За умови дотримання встановлених вимог вони зможуть зберегти чинний статус та бронювання військовозобов’язаних працівників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

Які документи необхідно подати

У міністерстві повідомили, що для більшості підприємств передбачена спрощена процедура підтвердження без повторного подання повного пакету документів. Виняток становлять компанії, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, яким необхідно пройти повне повторне підтвердження. Якщо документи будуть подані вчасно, статус критично важливого підприємства збережеться на термін, зазначений у попередньому рішенні, а бронювання працівників продовжуватиме діяти в межах встановленого періоду.

Якщо підприємство, для якого передбачена спрощена процедура, не подасть документи до встановленого терміну, з 1 вересня 2026 року його статус критично важливого підприємства буде скасовано. Разом із цим припинить діяти й бронювання військовозобов’язаних працівників. Спрощений порядок поширюється, зокрема, на виконавців державних оборонних контрактів, резидентів Defence City, виробників боєприпасів та вибухових речовин, а також низку підприємств авіаційної, космічної та оборонної галузей.

Підприємства, які отримали статус критично важливих за рішенням Міністерства оборони України, повинні до 10 серпня 2026 року подати документи відповідно до критерію, зазначеного в попередньому рішенні. Для більшості підприємств передбачена спрощена процедура підтвердження, а підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, повинні пройти повне повторне підтвердження.

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