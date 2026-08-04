Харків: рух на Космонавтів обмежать, трамваї змінять маршрут

Трамвай у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові з 4 серпня зміниться рух транспорту на двох ділянках міста. На вулиці Космонавтів обмежать проїзд через реконструкцію газопроводу. Водночас на Академіка Павлова тимчасово зупинять рух трамваїв і змінять маршрути одразу чотирьох трамваїв. Обмеження на Космонавтів діятимуть до кінця вересня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Обмеження на Космонавтів

Із 4 серпня до 30 вересня рух на вулиці Космонавтів обмежать на ділянці від Сумгаїтської до Дерев’янка. Причина — реконструкція газопроводу середнього тиску. Повністю перекривати дорогу не планують. Транспорт пропускатимуть вільною смугою, яка залишиться на ділянці проведення робіт.

Зміни для трамваїв

4 та 5 серпня з 10:00 до 14:00 трамваї не курсуватимуть вулицею Академіка Павлова — від Салтівського провулка до вулиці Нескорених. Там ремонтуватимуть контактну мережу.

Трамваї №16 та 16А у цей час курсуватимуть від розворотного кола “Салтівське” проспектом Тракторобудівників, вулицями Нескорених і Шевченка до розворотного кола “Журавлівський гідропарк”.

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Маршрути №27 та №30 також змінять напрямок. Вони їхатимуть від “Салтівського” через проспект Тракторобудівників, вулиці Нескорених, Шевченка, Мойсеївську, Віринську та Академіка Павлова, далі — проспектом Героїв Харкова за своїми маршрутами.

Безкоштовний проїзд

Від початку повномасштабної війни громадський транспорт у Харкові залишається безкоштовним. За словами міського голови Ігоря Терехова, місто поки не планує повертати оплату за проїзд.

В умовах війни транспортна система має не лише перевозити пасажирів, а й виконувати важливу функцію цивільного захисту. Особливе значення має метрополітен, який під час обстрілів використовується як укриття.

Тому, попри витрати на роботу транспортної системи, безкоштовний проїзд у Харкові наразі зберігатиметься.

Як повідомляли Новини.LIVE, із 8:00 3 серпня рух заборонений на ділянці від вулиці Лопанської до Херсонської, а також від Херсонської до будинку №115 на Клочківській. За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, перекриття пов’язане з реконструкцією теплових мереж. Попередньо роботи триватимуть до 20:00 30 вересня.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують створити трирівневу систему захисту від російських безпілотників. Вона поєднає технології, які вже використовують на фронті, з автоматизованими засобами ураження повітряних цілей. Водночас точну вартість реалізації такого проєкту поки що оцінити неможливо.