Розшук ТЦК попри бронювання: причини та способи вирішення

Повідомлення про порушення обліку та робота на критичному підприємстві. Фото: УНІАН, колаж Новини.LIVE

У деяких випадках навіть наявність робочого бронювання не рятує військовозобов’язаного від ризику потрапляння до бази розшуку ТЦК, особливо якщо він проігнорував проходження медичної комісії. Проте скасувати статус порушника можна дистанційно. Для достатньо визнати провину через застосунок “Резерв+” та сплатити відповідний штраф.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на пояснення юристів.

Чому заброньованим може прийти сповіщення про розшук ТЦК

Співробітник одного з підприємств, який має легальну бронь від призову, виявив себе у списках розшуку ТЦК через те, що своєчасно не пройшов військово-лікарську комісію.

Правники підтвердили, що дистанційно знятися з розшуку цілком реально. Адвокат В’ячеслав Кирда попередив, що на швидкість прийняття позитивного рішення може впливати й людський фактор у цій процедурі.

“Загалом це повинно допомогти, але все залежить від ТЦК, як оперативно вони можуть розглянути Вашу заяву, подану через “Резерв+”, — зазначив Кирда.

Читайте також:

Сам факт оштрафування не передбачає особистої присутності порушника у військкоматі. За словами адвоката Юрія Айвазяна, після відправки електронної заяви про визнання правопорушення, керівництво центру комплектування бере час на її опрацювання.

“Ви надсилаєте заяву до ТЦК про визнання правопорушення через Резерв+. Упродовж трьох днів керівник ТЦК розглядає Вашу заяву (без Вашої присутності) та виносить постанову про притягнення Вас до адміністративної відповідальності. Відповідна постанова надходить Вам у застосунок із реквізитами для сплати штрафу. Після винесення постанови про накладення стягнення штраф необхідно сплатити протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили”, — зазначив Айвазян.

Як тільки гроші надходять за реквізитами, військовозобов’язаному не потрібно йти до установи з паперовими квитанціями для підтвердження транзакції. Юрист Владислав Дерій підкреслив, що цифрові системи обмінюються цією інформацією автоматично.

“Якщо Ви сплачуєте штраф безпосередньо через функціонал “Резерв+”, дані підтягуються до реєстру “Оберіг” автоматично. Зазвичай статус оновлюється та зникає в період від кількох годин до 3–4 діб. Це залежить від швидкості винесення постанови керівником ТЦК та обміну даними між реєстрами. Спеціально кудись нести чи надсилати квитанцію не потрібно, система має побачити оплату”, — наголосив Дерій.

Юристи разом наголосили, що проходження ВЛК залишається ключовим етапом військового обліку, оскільки лише медики визначають ступінь придатності громадян до служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міністерство оборони України оприлюднило роз’яснення щодо процедури верифікації критичного статусу для підприємств ОПК, яка охоплює рішення, ухвалені до 7 липня 2026 року згідно з урядовими постановами. Відтак такі компанії, що отримали бронь від Міноборони раніше, зобов’язані подати повний пакет довідок аж до 10 серпня.

Водночас юристи пояснили, як діяти, якщо військовозобов’язаного оголосили в розшук, хоча він наразі на етапі перебронювання.