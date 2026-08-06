У Хмельницькій громаді на полігоні виявили останки загиблих

Піротехніки на території полігону на Хмельниччині, де 31 липня 2026 року стався вибух. Фото: ДСНС Хмельниччини

У Хмельницькій громаді, де 31 липня стався вибух на території полігону однієї з військових частин Сил спеціальних операцій ЗСУ, триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Під час пошуків там виявили фрагменти тіл. Наразі проводять судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, щоб встановити особи загиблих.

Про це в середу, 5 серпня, повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Новини.LIVE.

Ліквідація наслідків вибуху на полігоні у Хмельницькій громаді

Робочі групи обстежують дачний масив біля місця вибуху, щоб оцінити збитки та допомогти постраждалому населенню. Загалом до Хмельницької міської ради надійшло 300 звернень. Потерпілим надали 221 лист шиферу, 946 квадратних метрів плівки, 427 квадратних метрів скла, 500 погонних метрів дерев’яної рейки з місцевого матеріального резерву, OSB-плити, брус і металопрофіль.

Участь у роботах беруть понад 120 працівників ДСНС. Домоволодіння вже обстежили. Водойми та прилеглі території ще перевіряють.

За порядком під час проведення робіт стежать поліцейські.

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