Шмигаль повідомив, коли набере чинності історичне підвищення податків

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Денис Шмигаль розповів про підвищення податків

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для виплати заробітних плат Сил безпеки й оборони

Закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями. Вони набудуть чинності з 1 грудня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

«Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного», – зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль додав, що після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї, амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збору з зарплат громадян до 5%.

Також голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.  Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

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