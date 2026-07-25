Справедлива мобілізація в Україні: обмеження для ухилянтів і ротація військових

Ольга Решетилова. Фото: УНІАН

Військова омбудсманка Ольга Решетилову пояснила, якою має бути справедлива мобілізація. Напередодні вона заявляла, шо парламент повинен ухвалити пакет законопроєктів про справедливу службу. Зокрема, він обмежує права тих, хто ухиляється.

Про це Ольга Решетилова розповіла в ефірі “Радіо Свобода”, передає Новини.LIVE.

Справедлива мобілізація

Решетилова зазначила, що обмеження для ухилянтів вже визначені, а законопроєкти розроблені, але ще не подані до парламенту. Зокрема, йдеться про обмеження в наданні адміністративних послуг, використання водійського посвідчення, арешти рахунків та інше.

“Тобто це такий комплекс заходів, який дозволить і більш ефективним розшуковим діям тих правопорушників, які ухиляються від мобілізації, і так само, скажімо так, обмежить їхнє вільне пересування і якийсь доступ до певних послуг, які надає держава. І, власне кажучи, я вважаю, що це має бути справедливо щодо тих військовослужбовців, які тривалий час сумлінно носили службу, і які вже потребують заміни”, — зазначила омбудсманка.

За її словами, цей комплекс заходів повинен бути паралельним з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців.

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Крім того, Решетилова заявляла про перехід від економічного бронювання до критичного. За її словами, необхідно переглянути принципи у різних секторах економіки.

“І весь цей комплекс заходів мав би забезпечити фактично ротаційний принцип. Ми поступово відпускаємо з армії тих, хто вже не перший рік несе службу, взяв на себе весь цей тягар захисту держави. І паралельно поповнюємо новими свіжими силами армії. Це надзвичайно важливо напередодні нової кампанії осінньо-зимової, яка буде дуже складною”, — каже Решетилова.

Вона розраховує на підтримку людей, які розуміють цю потребу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на адвоката Сергія Старенького, перехід від примусової мобілізації до повноцінної рекрутингової моделі можна здійснити вже зараз — без необхідності ухвалення нових законів парламентом. Для цього уряду та Міністерству оборони достатньо скоригувати підзаконну базу й розпочати впровадження оновленого підходу.

А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про випадки необʼєктивних рішень військово-лікарських комісій. Зокрема, за його словами, в Україні фіксують мобілізацію людей із серйозними захворюваннями, зокрема ВІЛ та різними формами гепатиту.