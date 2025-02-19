Зеленський розлютив Трампа критикою переговорів з РФ без України, — The Guardian

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- Микола Завтрогляд
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Президент у День гідності та свободи: Україна завжди буде на політичній мапі світу
- Микола Завтрогляд
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«Зателефонуйте Путіну…» Зеленський пояснив, яка альтернатива є у партнерів
- Микола Завтрогляд
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Зеленський: «Нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна» фото: glavcom.ua Президент України запевнив, що ніколи не говорив про підготовку […]